كشف تقرير صحفي تطوراً مفاجئاً بشأن مستقبل المهاجم الإنجليزي إيفان توني مع الأهلي.

وبحسب موقع «TeamTalk» البريطاني، فإن مقربين من اللاعب أكدوا أنه مستعد لخفض راتبه من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير القادم، في ظل اهتمام من توتنهام وإيفرتون.

حلم المونديال وراء رغبة توني

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً يتطلع للعودة إلى البريميرليغ بهدف تعزيز فرصه في المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

أرقام قوية مع الأهلي

وتابع أن توني قدّم مستوى مميزاً مع الأهلي منذ انضمامه في صيف 2024 قادماً من برينتفورد، حيث سجل 41 هدفاً في 59 مباراة.

رفض أهلاوي لرحيل توني

وأوضح التقرير أن توني أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل، رغم إصرار المدير الرياضي روي بيدرو علناً على أن المهاجم «لن يُباع».

تضحية مالية كبيرة

ويتقاضى توني راتباً أسبوعياً يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني مع الأهلي، ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يستعد اللاعب للتضحية بملايين الدولارات من أجل تسهيل عودته إلى الدوري الإنجليزي، بحسب التقرير البريطاني.