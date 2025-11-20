ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن نادي مانشستر يونايتد أقر خطة تطوير واسعة تشمل إعادة تصميم ملعبه التاريخي أولد ترافورد، ليصبح من أكبر وأطول المشاريع العمرانية في المملكة المتحدة.



ووفقاً للتقارير، سترتفع سعة الملعب بعد التجديد إلى 100 ألف متفرج، وسيُقام نحو 15 ألف منزل جديد حول المنطقة، إضافة إلى إنشاء مراكز ترفيهية وتجارية حديثة. ووصف عمدة مانشستر أندي بيرنهام المشروع بأنه «الأكبر في المملكة منذ أولمبياد 2012». وخصصت الدفعة الأولى من الميزانية نحو 26 مليون جنيه باوند لبدء الأعمال، علماً أن أولد ترافورد يستضيف مباريات الشياطين الحمر منذ عام 1910، بسعة حالية تبلغ 74,310 مقاعد.



ويعتبر ملعب أولد ترافورد ملعباً تاريخياً في إنجلترا، إذ استضاف عدداً من الأحداث التاريخية كان أهمها استضافة مباريات في مونديال 1966، ومباريات من كأس أمم أوروبا 1996، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2003 بين يوفنتوس وميلان، ومباريات من دورة الألعاب الأولمبية 2012.