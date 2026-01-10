حجز منتخب السنغال البطاقة الأولى إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، عقب فوزه الصعب على نظيره المالي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الجمعة).

ثلاثي الدوري السعودي

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثة لاعبين من دوري روشن السعودي ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب «أسود التيرانغا»، وهم الحارس إدوارد ميندي (الأهلي)، والمدافع خاليدو كوليبالي (الهلال)، والمهاجم ساديو ماني (النصر).

هدف حسم المواجهة

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إليمان ندياي في الدقيقة 27، مستغلاً خطأ فادحاً من حارس مرمى منتخب مالي، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

طرد عقّد مهمة مالي

وتلقى منتخب مالي ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الأول، بعد طرد لاعبه إيف بيسوما إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المباراة بـ10 لاعبين.

وينتظر منتخب السنغال في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار، المقررة غداً لسبت، وفي حال تأهل المنتخب المصري، سيكون اللقاء إعادة لنهائي نسخة 2021 بالكاميرون، الذي حسمه المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.