أعلن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي طارق الجلاهمة اليوم (السبت) تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية في البلاد بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت قد أعلنت تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب T1.

تعليق شامل حتى إشعار آخر

وقال الجلاهمة في بيان إن قرار تعليق الأنشطة والفعاليات الرياضية يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، موضحاً أنه يشمل المسابقات الرسمية والبطولات والأنشطة الجماهيرية في مختلف الألعاب الرياضية حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف النشاط الرياضي في الوقت المناسب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعا الجلاهمة جميع الاتحادات والأندية الرياضية إلى الالتزام الكامل بالقرار، مؤكداً أن سلامة الجميع هي الأولوية القصوى.