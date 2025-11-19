أكد مدرب الأهلي ماتياس يايسله بأن استعدادات فريقه متواصلة تحضيرًا للمواجهة القادمة أمام نادي القادسية، مشيرًا إلى أن أغلب اللاعبين تواجدوا في الحصة التدريبية المسائية، فيما سيخضع اللاعبون الدوليون لتدريبات استشفائية خاصة، نظير مشاركاتهم الدولية الأخيرة.



وأوضح المدرب في حديثه للإعلام أن الطاقم الفني يسعى إلى التحضير بشكل متكامل من أجل الظهور بصورة فنية متميزة في اللقاء القادم، رافضًا الإفصاح عن الإستراتيجية التي سيعتمدها خلال مباريات الفريق القادمة، خصوصًا قبل لقاء القادسية.



وأشار إلى أن الفوز في مباراة الديربي الأخيرة كان له أثر معنوي كبير، لا سيما على الجماهير، مؤكدًا أن الانتصار منح الفريق دافعًا إيجابيًا لمواصلة الأداء القوي في بقية مشوار الموسم.



وبيّن ماتياس أنه يستمتع بخوض مثل هذه التحديات الفنية في كل مباراة، مشيرًا إلى أهمية وجود لاعبين بخصائص فنية متنوعة داخل التشكيلة، لما لذلك من دور في توسيع خيارات اللعب ومنح حلول إضافية أثناء مجريات المباريات.