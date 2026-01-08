أكدت الفنانة المصرية علا رامي، أنها واجهت ظلماً فنياً منذ بداياتها ولمدة 15 عاماً، موضحة أن غيابها عن الأعمال خلال السنوات الأخيرة لم يكن خيارها، مشيرة إلى أنها قضت 10 سنوات لم تتلقَّ أي عروض مناسبة، رغم خبرتها الطويلة في مجال الفن.

وأوضحت علا رامي في تصريحات تلفزيونية أن غيابها عن الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة كان قرارها بعد رفض عروض غير مناسبة، مؤكدة أنها تنتظر العمل الذي يليق بها.

محبة الجمهور رغم الغياب

وأكدت أن الجمهور ما زال يشتاق لها ويتذكر أعمالها السابقة، ما يعكس محبة الناس لها رغم فترة ابتعادها الطويلة.

وأضافت أنها تعرضت للظلم الفني منذ بداياتها، بسبب قلة الفرص في تلك الفترة، وتغيرت طبيعة الأدوار مع تقدمها في العمر.

وختمت حديثها بالتأكيد أن تقييم النجومية لا يعتمد على الألقاب أو الأجور، مشيدة بزملائها مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عزالدين الذين يحظون بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

كما تطرقت علا رامي للحديث عن تفاصيل انفصالها عن المطرب نادر أبو الليف، مشيرة إلى أن الطلاق نتيجة للغيرة وانشغاله بحفلاته الغنائية، مؤكدة أنهما ما زالا على علاقة جيدة بعد الانفصال بعد أن سلك كل منهما طريقه بمفرده.