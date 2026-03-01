افتتح مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» بداية تداولاته اليوم (الأحد) على تراجع قوي عند مستوى 10,195 نقطة، بتراجع نسبته 4.8% فاقداً نحو 514 نقطة.



وسجلت لحظة الافتتاح في تاسي «أدنى» نقطة يومية خلال تداولاته، إذ واصل المؤشر تقليص خسائره بشكل ملحوظ، ليرتد عند النقطة 10,594.7 نقطة في الساعة الأولى من تداولاته، لتتقلص خسائره المؤشر عند بلوغه تلك النقطة إلى 1.07% فقد خلالها 114 نقطة فقط.



وبلغ التذبذب بين أدنى نقطة وأعلى نقطة خلال تداولاته في أول ساعتين نحو 399 نقطة.



ورغم تراجع المؤشر بشكل ملحوظ، إلا أن القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت بقيمة 72.38 مليار ريال.



وخلال التداولات، ارتفع سهم أرامكو بأكثر من 2.5% ليلامس السهم في جلسته نحو 25.76 ريالاً، وتستحوذ أرامكو على نحو 67.34% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة.