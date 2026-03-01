أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، أنه سيجري تأسيس مجلس قيادة مؤقت قريباً، معتبراً أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل المرشد علي خامنئي، قد بدأت اليوم (الأحد)، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.



وقال لاريجاني إنه سيتم «تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريباً، وسيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور المسؤولية إلى حين انتخاب القائد الجديد».



وأضاف أن المجلس القيادي المؤقت «سيتولى مهمات المرشد الأعلى إلى حين انتخاب خليفة للمرشد الراحل علي خامنئي»، لافتاً إلى أنه «سيتم تشكيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، نعمل على تشكيله منذ اليوم».



وقال لاريجاني: «متماسكون في مواجهة أعدائنا». ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله إن «أمريكا وإسرائيل تسعيان لنهب إيران وتفكيكها». وحذر من أن «الجماعات الانفصالية» ستواجه رداً قاسياً إذا حاولت القيام بأي عمل. وأضاف في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي «على المجموعات التي تسعى لتقسيم إيران أن تعلم أننا لن نسمح بذلك»، داعياً الإيرانيين إلى وحدة الصف.



وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أعلن في وقت سابق تشكيل مجلس قيادي مؤقت يتولى مهمات المرشد الأعلى، إلى حين انتخاب خليفة للمرشد الراحل علي خامنئي.



وأعلنت إسرائيل صباح أمس (السبت)، بدء الهجوم على إيران الذي سمّته «زئير الأسد». ثم أعلنت واشنطن أنها عملية واسعة النطاق مشتركة مع إسرائيل سمّتها «الغضب العارم»، وقالت إنها تهدف لإطاحة الحكم الإيراني. وردّت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ في اتجاه إسرائيل ودول الخليج والعراق والأردن.



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن هدف الهجوم تدمير قدرات إيران العسكرية وإطاحة نظام الحكم و«تهديداته الوشيكة» للولايات المتحدة وحلفائها.