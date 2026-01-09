كشف مصدر مقرب من عائلة السيدة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجلها الأصغر هلي الرحباني، الذي وافته المنية اليوم، وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط على رحيل شقيقه الموسيقار زياد الرحباني.

وأوضح المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الراحل كان يعاني خلال الفترة الأخيرة من مشكلات صحية متعلقة بالكلى، مشيراً إلى أنه تجاوز السبعين من عمره، وأن حالته الصحية لم تكن مستقرة منذ ولادته.

وأضاف أن الوفاة وقعت داخل منزله، في ظل تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، دون الإشارة إلى نقله إلى المستشفى، مشيراً إلى أن وضعه الصحي غير طبيعي من الأساس منذ ولادته.

يذكر أن رحيل هلي الرحباني، الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز، بعد حياة عاشها بعيداً عن الأضواء، رافقتها تحديات صحية وإنسانية منذ ولادته، في ظل رعاية كاملة من والدته التي كانت سندَه الدائم حتى لحظاته الأخيرة.

معلومات عن هلي الرحباني

وعاني هلي الرحباني منذ ولادته عام 1958 من إعاقة ذهنية وحركية، وسط توقعات طبية محدودة بشأن استمراره في الحياة، إلا أن رعاية فيروز وارتباطها العميق به شكلا عاملاً أساسياً في استقراره ونموه.