أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس (الخميس) اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة بشأنها.
Yesterday (Thursday), Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah made a phone call to the Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic, Asaad al-Shibani.
During the call, they discussed the latest developments in the Syrian arena and the efforts being made regarding them.