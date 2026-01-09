أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس (الخميس) اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة بشأنها.