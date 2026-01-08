يُحدث الامتناع عن تناول السكر المضاف لمدة 14 يوماً سلسلة تغيّرات فسيولوجية لافتة في الجسم، تبدأ من استقرار الطاقة اليومية ولا تنتهي عند تحسّن المؤشرات الأيضية، وفق ما توضحه تقارير طبية حديثة استندت إلى دراسات تغذوية منشورة في دوريات متخصصة.

ويرى مختصون، أن الأيام الأولى من التوقف قد تترافق مع أعراض انسحاب مؤقتة، مثل الصداع وتقلب المزاج والرغبة الشديدة في الحلويات، نتيجة تراجع تحفيز مراكز المكافأة في الدماغ، إلا أن هذه الأعراض تتلاشى تدريجياً مع تكيف الجسم.

وبعد الأسبوع الأول، يبدأ مستوى الإنسولين بالاستقرار، وتنخفض نوبات الجوع المفاجئ، فيما تتحسن جودة النوم والتركيز الذهني. وتشير دراسات غذائية إلى أن تقليل السكر يخفف الالتهابات منخفضة الدرجة المرتبطة بزيادة الوزن واضطرابات الأيض.

كما ينعكس الامتناع عن السكر إيجاباً على صحة الجلد، إذ يقل إفراز الدهون الزائدة، وتتحسن مرونة البشرة، نتيجة تراجع عملية الغلكزة التي تُسرّع شيخوخة الخلايا.

ويؤكد الأطباء، أن الاستفادة القصوى تتحقق عند استبدال السكر بالكربوهيدرات المعقّدة والألياف الطبيعية، وليس بالبدائل الصناعية، لضمان نتائج مستدامة.