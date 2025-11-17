تحدث رئيس دولة البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن تأهل بلاده إلى كأس العالم بعد الفوز على أرمينيا.



وقال دي سوزا: «هذه مباراة حياتي وحياة الكثير من البرتغاليين خُضنا مباريات أكثر إثارة وانتهت بانتصارات، لكن 9-1 نتيجة نادرة وكان من الممكن أن تكون 10-1 أو 11-1، لقد كانت مباراة استثنائية».



وأردف: «نحن تأهلنا لكأس العالم وبمحض الصدفة السعيدة كنت قد حددت موعداً لتسليم ميداليات الفوز بدوري الأمم إنه مزيج رائع».



أما عن غياب رونالدو فقال: «رونالدو دائماً له مكانته، هو دائماً في قلوبنا، إنه جزء من امتناننا لعيش لحظات سعيدة، لابد أنه آسف للغاية لعدم حضوره اليوم، إنه لأمر مؤسف».



واستطرد: «لقد غاب عن مباراة كان من الضروري فيها حضور القائد، لكن حسناً هكذا هم العباقرة، كلمة حق لروبرتو مارتينيز لأنه يستحقها».