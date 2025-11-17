محمد صلاح: التنمر أبكاني في الخفاء

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن أصعب اللحظات التي واجهته في بداية مسيرته الكروية.

وفي حوار مطول مع جراح القلب العالميمجدي يعقوب عبر قناة «أون سبورت»، تحدث صلاح عن تلك المرحلة المبكرة من حياته قائلاً: «لم يكن أمامي خيار سوى لعب كرة القدم، إذا فشلت في هذا المجال، كانت حياتي ستُدمر، كنت أشعر أن الكرة هي كل شيء بالنسبة لي، لذا إذا صرخ مدربي في وجهي في مرحلة الناشئين، كنت أذهب إلى غرفة الملابس بدلاً من الرد عليه خوفاً من فقدان مكاني في الفريق».

وأضاف: «كان زملائي في الفريق ينادونني بـ«الفلاح» ويسخرون من ملابسي، لدرجة أنني كنت ألجأ للبكاء في الحمام، كل ما كنت أريده في هذه الفترة هو الوصول إلى هدفي».

التحديات بعد الاحتراف في أوروبا

وحول التحديات التي واجهها بعد انتقاله للاحتراف في أوروبا عبر بوابة بازل السويسري، أجاب: «أصعب ما واجهته بعد الاحتراف في أوروبا كان اختلاف الثقافة واللغة، في مصر، كانت كرة القدم جزءاً من يومي، لكن في أوروبا، أصبحت كرة القدم هي حياتي اليومية بالكامل، وكان عليّ التكيف مع مواعيد النوم المبكرة، والالتزام بالنظام».

تغيير العقلية والتعلم الذاتي

وختم صلاح: «شعرت أنني بحاجة لتغيير عقليتي من أجل النجاح، بدأت بتعلم اللغة وكنت أقرأ كتباً وأشاهد بعض الفيديوهات على الإنترنت، كان ذلك نقطة تحول كبرى في مسيرتي».