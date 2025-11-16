بإجابة غامضة.. كانتي يثير الجدل حول مستقبله مع الاتحاد

أثار النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب نادي الاتحاد، الجدل حول مستقبله في ظل اقتراب انتهاء عقده مع «العميد».

وينتهي عقد كانتي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري (2024-2025)، وبذلك سيدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في يناير القادم، إذا لم يتم تجديد العقد قبل هذا الموعد.

إجابة غامضة تثير الجدل

وفي رده على سؤال حول مستقبله، خصوصاً مع الشائعات التي تتحدث عن اهتمام نادي «باريس إف سي» الفرنسي بضمه، قال كانتي في تصريحات نقلتها شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية: «أضع كامل تركيزي مع الاتحاد، سنرى ما سيحدث بعد ذلك، ما أريده هو الاستمتاع إلى أقصى حد بالسنوات القادمة في كرة القدم، آمل أن يكون الموسم الحالي حافلاً على جميع الأصعدة».

وأضاف نجم الاتحاد بابتسامته المعهودة: «لا أحد يدري ماذا سيحدث في المستقبل».

أرقام كانتي مع الاتحاد

وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاماً في 13 مباراة بقميص الاتحاد في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً.