ألقت السلطات في ولاية تكساس القبض على النجم السابق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) باتريك بيفرلي، وفق سجلات المحكمة التي اطلعت عليها وسائل إعلام محلية مثل KRIV-TV وTMZ، وذلك بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة.



وبحسب التقارير، تم توقيف بيفرلي البالغ من العمر 37 عاماً في مقاطعة فورت بند بمنطقة هيوستن، ويواجه اتهاماً بالاعتداء على أحد أفراد الأسرة أو من يعيش في نفس المنزل، مع إعاقة التنفس أو الدورة الدموية للمجني عليه. وقد قام بدفع كفالة بقيمة 40 ألف دولار ومن المتوقع إطلاق سراحه قريباً بحسب المصادر المحلية.



وفي بيان صحفي نقله موقع «SI»، قالت محامية بيفرلي، ليتيتيا كوينونيز-هولينز: «باتريك لا يملك سجلاً جنائياً، ويهتم كثيراً بأخته الصغيرة القاصر. وعندما وجدها فجأة بمفردها في المنزل مع شاب يبلغ 18 عاماً في منتصف الليل، كان من الطبيعي أن يشعر بالقلق كما يفعل أي شقيق. ومع ذلك، نحن لا نعتقد أن ما تلا ذلك حدث بالطريقة التي تم وصفها، ونتطلع إلى توضيح الأمر أمام المحكمة».



ويملك بيفرلي مسيرة تمتد لـ12 عاماً في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث لعب لسبعة فرق مختلفة، كان آخرها ميلووكي باكس في 2024، حيث أنهى مسيرته هناك بعد حادثة رمي كرة على الجماهير ما أدى إلى توقيفه لأربع مباريات. وقد أمضى نحو نصف مسيرته مع هيوستن روكتس بين 2013 و2017 قبل بيعه في صفقة مقايضة مقابل اللاعب كريس بول.



كما لعب بيفرلي فترات في بطولات خارج الولايات المتحدة، شملت أوكرانيا واليونان وروسيا، وفي السنوات الأخيرة عمل كمقدّم للبودكاست الرياضي، مستمراً في متابعة الشأن الرياضي بعيداً عن الملاعب.