أوضح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالنادي الأهلي أمير توفيق أن توقيع النادي مع راعٍ جديد يُعد خطوة إستراتيجية مهمة لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في إطار تعزيز الشراكات التجارية وتوسيع نطاق الموارد المالية للنادي.



وأكد توفيق في تصريح إلى «عكاظ» أن المفاوضات بين الطرفين استمرت خلال الشهرين الماضيين، وأسفرت عن اتفاق يمتد لمدة 4 سنوات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود النادي لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.



وأضاف أن إدارة النادي تسعى إلى تقديم خدمات متميزة للجماهير الأهلاوية من خلال تطوير تجربة المشجع، مشيراً إلى العمل على تنويع العروض التسويقية والجماهيرية التي من شأنها رفع نسبة الحضور الجماهيري في المباريات القادمة.



ولفت إلى أن من بين أبرز المبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريباً تدشين التذاكر الموسمية، ضمن حزمة من المشاريع التجارية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الجماهير وتعزيز ولائهم للنادي.