أهدى الأفغاني محمد يوسف جهانجير بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، بعد تتويجه بذهبية وزن 70–75 كجم بالملاكمة التايلندية، وذلك بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025) الأمير فهد بن جلوي.



وفي ذات النزال الذي أقيم في برج الفنون بالمسار الرياضي، أمس (الجمعة)، نال التركي محمد علي ميريتش الميدالية الفضية، فيما تُوِّج كلٌّ من السعودي عناد باعويضان والمغربي يوسف أسويك بالميداليتين البرونزيتين.



وخطف الكازاخستاني تورار دويسخان ذهبية وزن 55–60 كجم، وحصل العراقي إياد البدر على الفضية، بينما حصل الماليزي ووسوف بن رومي جام والأذربيجاني علي علييف على البرونز، وتوّج المغربي حمزة رشيد بذهب وزن 60–65 كجم بعد تفوقه على الأذربيجاني خيال علييف صاحب الفضية، فيما ذهبت البرونزيتان إلى الفلسطيني أمير آملي والتركي سيرجان كوتش.



وأحرز الإماراتي محمد ماردي الميدالية الذهبية في وزن 65–70 كجم، وتبعه السعودي عامر العنزي بالفضية، في حين نال الأذربيجاني صلاح الدين جوجازاده والأردني يزن السيفي البرونزية، وتوج العراقي مصطفى التكريتي بذهب وزن 75–80 كجم، وحلول الإيراني ماجد هاشم بيكي ثانيًا بالفضية، وفاز الإماراتي إلياس حبيب بالبرونزية.



وفي منافسات السيدات، خطفت المغربية كلثوم أخلوف ذهبية وزن 45–50 كجم، ونالت الإيرانية فرشته حسن ‌زاده الفضية، فيما حصلت الماليزية داميا حوسنا واللبنانية دسوفاك كوتشكاريان على البرونز، وتوجت التركية غولستان توران بذهب وزن 50–55 كجم بعد فوزها على الإماراتية زينب بوحمادة التي نالت الفضية، بينما نالت الأوزبكية عزيزة ماموروفا.



وأحرزت التركية كوبرا كوجاكوس الميدالية الذهبية في وزن 55–60 كجم، تلتها الإيرانية زهرة أكبري بالفضية، فيما ذهبت البرونزيتان للجزائرية بلقيس مشراوي والسعودية سُهى الفار، وتوّجت التركية بديهة تاسيلديز شاهين بذهب وزن 60–65 كجم، وحصلت الإيرانية فاطمة حسيني كاهكي على الفضية، بينما نالت الأوزبكية سيفارا ديلمورودوفا الميدالية البرونزية.