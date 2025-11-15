تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على جزر فارو بـ3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الجمعة).

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثانية عشرة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن المنتخب التشيكي صاحب المركز الثاني، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، بينما تجمد رصيد جزر فارو عند 12 نقطة في المركز الثالث.

جاءت ثلاثية كرواتيا بتوقيع دوسكو جفارديول وبيتار موسى ونيكولا فلاسيتش، في الدقائق 23 و57 و70، بينما أحرز ديفيد توري هدف جزر فاروق الوحيد في الدقيقة 16.

**media«2614936»**

نظام التأهل إلى كأس العالم 2026

ووفقاً لنظام التصفيات الأوروبية، يتأهل أصحاب المركز الأول مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة لحسم التأهل.

بطولة كأس العالم 2026 ستكون النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، حيث ستشهد 104 مباريات، تشارك فيها 48 منتخباً في 16 مدينة مضيفة عبر 3 دول (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك).

ومن المقرر أن تستمر البطولة لمدة 39 يوماً، إذ ستُقام المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026 في المكسيك، بينما تُختتم في 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.