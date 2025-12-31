تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في وقت مبكر هذا الشهر، وجرى خلاله تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصعدت البيتكوين بنسبة 0.7% عند 88.548 دولار. واستحوذت على نحو 59.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وفي حين زادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.3% عند 2971.27 دولار، وتراجعت الريبل نحو 0.2% عند 1.8671 دولار.
القيمة السوقية
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.99 تريليون دولار، وبلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 85.54 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعدما كشف محضر اجتماع الفيدرالي، الذي انعقد على مدار يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، أن معظم صناع السياسة النقدية يؤيدون التيسير النقدي، لكن تباينت الآراء، إذ طالب عضو واحد بخفض قدره 50 نقطة، بينما أيّد اثنان خيار التثبيت.
Cryptocurrency prices varied during today's trading, following the release of the Federal Reserve meeting minutes that took place earlier this month, during which interest rates were lowered in the United States.
Bitcoin rose by 0.7% to $88,548, capturing approximately 59.1% of the total cryptocurrency market value.
Meanwhile, Ethereum, the second-largest cryptocurrency by market capitalization, increased by 0.3% to $2,971.27, while Ripple declined by about 0.2% to $1.8671.
Market Capitalization
The global market capitalization of cryptocurrencies stands at $2.99 trillion, with a total trading volume over the past 24 hours reaching $85.54 billion.
This comes after the Federal Reserve meeting minutes, which took place over two days on December 9 and 10, revealed that most monetary policymakers support monetary easing, although opinions varied, as one member called for a 50 basis point cut, while two supported the option to hold rates steady.