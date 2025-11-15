حقق منتخب ألمانيا فوزاً ثميناً على مضيفه لوكسمبورغ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل ثنائية المنتخب الألماني اللاعب نيك فولتماده في الدقيقتين 49 و69.

وسيطر «المانشافت» على مجريات اللقاء بنسبة 60% من الاستحواذ، وسدد 13 تسديدة منها 7 على المرمى، مقابل 5 تصويبات لصالح لوكسمبورغ، منها كرة واحدة فقط بين القائمين والعارضة.

نقطة واحدة تفصل ألمانيا عن التأهل

ويكفي منتخب ألمانيا التعادل مع سلوفاكيا في المباراة المقررة الإثنين القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات، للتأهل رسمياً إلى مونديال 2026.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما يحل منتخب أيرلندا الشمالية ثالثاً برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب لوكسمبورغ جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط.

نظام التصفيات الأوروبية

وبحسب نظام التصفيات الأوروبية، يتأهل أصحاب المركز الأول مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة لحسم التأهل.