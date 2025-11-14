تغلّب المنتخب السعودي على نظيره منتخب ساحل العاج (بطل أفريقيا) بهدف وحيد في المباراة الودية، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، المقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025. جاء هدف المواجهة عن طريق اللاعب صالح أبو الشامات عند الدقيقة الثامنة. ويُعد هذا اللقاء الأول بين المنتخبين على مستوى المواجهات الدولية، إذ يعد انتصاراً معنوياً للأخضر ونقاطاً مهمة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات قبل سحب قرعة كأس العالم 2026 المقرر سحبها في 5 ديسمبر القادم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستعرف السعودية جدول مبارياتها، وسيتم كشف النقاب عن منافسيها الثلاثة في مرحلة المجموعات.