علمت مصادر «عكاظ» ترقب عدة أندية ضمن دوري روشن السعودي دخول لاعب نادي الاتفاق الدولي فارس الغامدي فترة الانتقالات الحرة من عقده خلال الأشهر الستة القادمة، سعيًا للتعاقد معه وكسب خدماته وفقًا للوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة.



ويحظى «الغامدي» باهتمام متزايد من الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق، في ظل ما أظهره من تطور ملحوظ في أدائه خلال المواسم الأخيرة مع فريقه الحالي.



ويُعد الغامدي، البالغ من العمر 23 عامًا، من الأسماء الواعدة في كرة القدم السعودية، حيث يتمتع بإمكانات فنية متميزة وخبرة دولية من خلال مشاركته السابقة مع المنتخبات الوطنية، إلى جانب تمثيله لنادي الاتفاق في عدد من المنافسات المحلية.