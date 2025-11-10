تُوّج فريق الهلال بلقب الدوري الممتاز للشباب للريشة الطائرة لعام 2025، عقب فوزه على نظيره فريق الرياض بنتيجة (3-1)، في ختام المنافسات التي استضافتها صالة نادي الرياض خلال الفترة من (4 إلى 7) نوفمبر الجاري، بمشاركة (12) ناديًا من مختلف مناطق المملكة.



وشهدت البطولة مستويات فنية عالية ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث حل فريق الرياض وصيفًا بعد حصوله على الميدالية الفضية، وجاء فريق الاتفاق في المركز الثالث والميدالية البرونزية إثر فوزه على فريق القارة بنتيجة (3-1).



وفي ختام البطولة توّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع الأندية المشاركة، مؤكدًا أن البطولة عكست التطور الملحوظ في مستوى اللاعبين الشباب، واستمرار الاتحاد في دعم المواهب الواعدة، وصقلها لتحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل.