في عملية أمنية محكمة، نجحت وزارة الداخلية المصرية في تفكيك تشكيل عصابي دولي بالغ الخطورة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر الترويج لمشاريع استثمارية وهمية في الذهب والمعادن النفيسة.

مقر سري

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، كشفت تحريات قطاع الأمن العام عن نشاط إجرامي منظم لعناصر اتخذت من منطقة الدقي بمحافظة الجيزة مقراً لإدارة عملياتها. وضمت الشبكة 15 متهماً، من بينهم 13 أجنبياً، عملوا ضمن منظومة دقيقة تعتمد على الخداع المنهجي واستغلال ثقة الضحايا.

أرباح وهمية

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا بريق الذهب لإغراء المواطنين، عبر إيهامهم بفرص استثمارية تحقق أرباحاً سريعة ومضمونة. وتم الترويج لشراء سبائك ومشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، مع وعود بعوائد أسبوعية متصاعدة.

واعتمد التشكيل العصابي على نظام تسويق هرمي، يقوم على استقطاب مشتركين جدد مقابل نسب وأرباح وهمية، في محاولة لإضفاء مظهر قانوني على نشاط إجرامي محكم.

تسويق إلكتروني

كما كشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين أنشأوا شركة وهمية، استخدموا مقرها بالدقي لعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا، بالتوازي مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للترويج لنشاطهم الاحتيالي واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين الباحثين عن فرص استثمار سريعة.

مضبوطات ضخمة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية مقر التشكيل العصابي، وتمكنت من ضبط جميع المتهمين. وأسفرت العملية عن العثور على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة وغير المطابقة للعيارات الحقيقية.

كما تم ضبط أختام «دمغة» وموازين مقلدة عالية الدقة، إلى جانب «إسطمبات» شمعية مزورة كانت تُستخدم لختم المشغولات وتحديد عيار الذهب، بهدف تضليل الفحص الأولي وإقناع الضحايا بمصداقية المعروضات.

حصيلة النشاط الإجرامي

وقدّرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية للمضبوطات والأدوات المستخدمة في هذا النشاط الإجرامي بنحو 30 مليون جنيه مصري، وجرى التحفظ عليها وتسليمها للجهات المعنية لإجراء الفحص الفني، تمهيداً لاستكمال التحقيقات.

رسالة حاسمة من وزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين تحت ستار الاستثمار الوهمي، مشددة على حرصها الدائم على حماية أموال المواطنين وردع العناصر الإجرامية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كافة، ورصد أي امتدادات محتملة لهذا التشكيل الإجرامي.