أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري لـ«عكاظ» أن ما تشهده بعض الملاعب الرياضية من سلوكيات جماهيرية غير منضبطة كرمي القوارير تجاه لاعبي الفريق المنافس أو طاقم التحكيم، يُعد تصرفا مرفوضا تماما ولا يمت للروح الرياضية بصلة، بل يشكل إساءة مباشرة لقيمة الرياضة ومكانتها في المجتمع، إذ إن مثل هذه التصرفات لا تعبّر عن حب الانتماء أو التشجيع، بل عن انفلات سلوكي يسيء إلى صورة الجماهير الرياضية التي يجب أن تكون دوما عنوانا للدعم والمؤازرة والتشجيع المثالي، فالرياضة وجدت لتجمع لا لتفرّق، ولتزرع قيم التنافس الشريف والاحترام المتبادل.



وأضاف أن رمي القوارير أو أي أدوات من المدرجات نحو أرضية الملعب لا يعتبر فقط تصرفا مخالفا لأنظمة ولوائح الانضباط في كرة القدم، بل أيضا فعلا خطيرا قد يعرض اللاعبين أو الحكام أو حتى الجماهير الأخرى للأذى، فمثل هذه التصرفات الفردية قد تلحق الضرر الجماعي بالأندية، إذ تتحمل إدارات الفرق غرامات مالية كبيرة بسبب تصرفات لا مسؤولة من قلة لا تمثل الغالبية الواعية من الجماهير.



وتساءل الناشري ما ذنب الأندية أن تتحمل أعباء مالية وعقوبات انضباطية نتيجة تصرفات من بعض الجماهير، فالولاء الحقيقي للنادي لا يكون بالإضرار به، بل بمساندته بطريقة حضارية تظهر مستوى الوعي والالتزام لدى جماهيره، فكرة القدم في جوهرها فوز وخسارة، وأن من لا يتقبل الخسارة لا يفهم المعنى الحقيقي للرياضة، فهي مساحة للتنافس النزيه والاستمتاع باللعب الجميل، لا ساحة لتفريغ الغضب أو الانتقام من الفريق الآخر.



وشدد الناشري على أن الرياضة فن وذوق وأخلاق قبل أن تكون منافسة ميدانية، فهي ثقافة وسلوك، ودور الجماهير يجب أن يكون إيجابيا في تحفيز اللاعبين، ونشر الأجواء المفعمة بالروح الرياضية العالية، لا في خلق التوتر أو الفوضى، داعيا وزارة الرياضة والجهات الرياضية المعنية إلى إطلاق جائزة سنوية لأفضل الجماهير الرياضية أسوة بالجوائز المماثلة، بحيث تمنح للجمهور الذي يظهر أعلى درجات الالتزام والانضباط والتشجيع المثالي طوال الموسم، فالتحفيز الإيجابي يثمر أكثر من العقاب، ويسهم في خلق ثقافة رياضية راقية تعبّر عن تطور الوعي لدى المشجعين.



وأكد الناشري في ختام حديثه أن الرياضة يجب أن تبقى رسالة سامية للتقارب والمحبة، وأن الجماهير هي روح اللعبة وجمالها، متى ما التزمت بالسلوك الحضاري الذي يليق بمكانة الملاعب السعودية وبصورة الرياضة في بلادنا.