يواصل قائد نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصلٍ جديد في مسيرته الكروية المذهلة، بعدما رفع رصيده إلى 953 هدفا رسميا في مختلف البطولات، ليقترب من تحقيق حلمه الشخصي بالوصول إلى 1000 هدف قبل اعتزاله.



ومنذ انتقاله إلى المملكة، صنع رونالدو بصمته الخاصة في الدوري السعودي، مسجلا 100 مساهمة تهديفية بقميص النصر، بواقع 83 هدفا و17 تمريرة حاسمة خلال 85 مباراة فقط، في معدل تهديفي استثنائي يترجم قدرته على الحفاظ على مستواه رغم عامل العمر وتبدّل البيئات التنافسية.



وفي موسم 2025 الحالي، يواصل القائد البرتغالي تألقه بتسجيل 16 هدفا في 16 مباراة، ليعزز صدارته للمشهد التهديفي، ويؤكد أن شغفه لا يزال مشتعلا كما كان في بداياته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفينتوس.



ويرى محللون أن رونالدو تجاوز حدود الإنجاز الفردي إلى صناعة نموذج للاحتراف والانضباط الذهني والبدني، إذ يقدّم مثالا على استدامة العطاء الرياضي، ليبقى أحد أبرز رموز كرة القدم الحديثة في العالم، وشريكا أساسيا في رسم ملامح التحول الرياضي في السعودية



انفوجرافيك:



• 953 هدفاً في مسيرته الكروية



• 100 مساهمة تهديفية مع النصر



• 83 هدفاً



• 17 تمريرة حاسمة



• 85 مباراة فقط بقميص النصر



• 16 هدفاً في 16 مباراة في 2025