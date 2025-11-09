بدأ المنتخب السعودي معسكره الإعدادي في جدة، الذي يستمر حتى الثلاثاء القادم 18 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، المقرر انطلاقها في الأول من ديسمبر القادم وحتى 18 من الشهر ذاته.

وسيخوض «الأخضر» في معسكر جدة مباراتين وديتين، (الأولى) أمام منتخب ساحل العاج الجمعة القادمة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، و(الثانية) ضد منتخب الجزائر (الثلاثاء) 18 نوفمبر الجاري على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وافتتح الصقور الخضر تدريباتهم بقيادة المدرب رينارد بحصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وكانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، وبدأ المدرب رينارد التحضير فنياً للمواجهة الودية الأولى أمام منتخب ساحل العاج.

وضمت قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي بجدة (27) لاعباً، هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

يُذكر، أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.