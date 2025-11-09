حققت اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، اليوم (السبت) 8 نوفمبر 2025، لقب بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2025، التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية، بينما نالت كل من البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لقب فئة الزوجي.



وتوجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، الفائزات في اليوم الختامي للبطولة التي أقيمت خلال الفترة من (1-8) نوفمبر، واحتضنتها الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.



وحصدت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على اللقب، بعد فوزها على منافستها البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين دون مقابل، في مباراة ظهرت فيها اللاعبتان بمستوىً عالٍ من القوة والندية، ووسط حضور جماهيري كبير، تفاعل مع أحداث اللقاء.



كما توجت البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بلقب الزوجي، بعد انتصارهما على البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش بمجموعتين دون مقابل، في مباراة مثيرة، عكست المنافسات القوية التي ميزت البطولة، وجمعت نخبة من نجمات التنس العالميات.