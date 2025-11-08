حقق منتخبنا الوطني للناشئين فوزا «قاتلا» على منتخب نيوزيلندا بنتيجة (3-2)، في ثاني مواجهاته في بطولة «كأس العالم تحت 17 عاما 2025» في قطر، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب رقم 7 في أكاديمية أسباير في الدوحة.



سجل أهداف المنتخب السعودي عبدالرحمن السفياني (د:2) وصبري دهل (د:58) وثاري أحمد (د:90+1)، فيما أحرز هدفَي نيوزيلندا نونيز (د:55) وبيرنيسكي (د:83).



شهد اللقاء بداية قوية لناشئي الأخضر وتمكن عبدالرحمن سفياني من إحراز هدف مبكر بعد هجمة منظمة ومن كرة مرتدة من مدافع نيوزيلندا اصطدمت بعبدالرحمن سفياني وتحولت إلى الشباك (د:2)، وردّ منتخب نيوزيلندا بهدف التعادل عبر تسديدة ماتيوس نونيز التي تغيّر مسارها بعد ارتطامها بأحد المدافعين (د:55)، قبل أن يعيد صبري دهل التقدم للسعودية إثر انفراد وأنهى الكرة بثقة في المرمى النيوزلندي (د:58)، وعادل جاك بيرنيسكي النتيجة بكعب رائع قبل دقائق من النهاية (د:83)، لكن ثاري أحمد خطف الفوز للأخضر في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية هزّت الشباك وأشعلت فرحة سعودية كبيرة (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر السعودي بنتيجة 3-2.



وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الوطني أول 3 نقاط وله 3 أهداف وعليه مثلها ويحتل المركز الثالث بفارق اللعب النظيف عن منتخب مالي الذي يملك العدد ذاته من النقاط والرصيد من الأهداف، وحسبَ نظام البطولة، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعةٍ، إلى جانب أفضل ثمانية منتخباتٍ من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32، ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور الثاني، أما الخسارة فتجعله ينتظر نتائج المنتخبات الأخرى.



يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عاما يأتي في المجموعة الـ12 في كأس العالم، التي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.