حجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، عقب فوزه المثير على نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أوسيمين يفتتح التهديف

أنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، حمل توقيع فيكتور أوسيمين قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

نديدي ولوكمان يوسعان الفارق

وواصل منتخب «النسور الخضراء» أفضليته في الشوط الثاني، وأضاف ويلفريد نديدي الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يعزز أديمولا لوكمان التقدم بهدف ثالث عند الدقيقة 67.

صحوة تونسية «متأخرة»

وانتفض منتخب تونس في الدقائق الأخيرة، إذ قلص منتصر الطالبي الفارق في الدقيقة 74، ثم أحرز علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87، إلا أن الوقت لم يسعف «نسور قرطاج» لإكمال «الريمونتادا».

ترتيب المجموعة الثالثة

بهذه النتيجة، أصبح منتخب نيجيريا ثاني المتأهلين إلى دور الـ16 بعد منتخب مصر، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني، مقابل نقطة واحدة لكل من تنزانيا وأوغندا.