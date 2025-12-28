رجحت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس الأول، أن يقوم فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي برحلة للسعودية لأداء مباراة ودية دولية في الرياض.

وذكرت، أن جدول مباريات «الشياطين الحمر»، يتضمن مباراة ضد فريق ايفرتون تم تغيير موعدها إلى 23 فبراير القادم.

ولاحظت «التايمز»، أن فراغاً مماثلاً تم إحداثه في جدول مباريات نادي ايه سي ميلانو الإيطالي خلال الفترة نفسها، ما يرجح أن «الشياطين الحمر» سيلعبون ودياً ضد ايه سي ميلانو في الرياض.

ومن ناحية ثانية؛ ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، أن أندية الدوري السعودي الممتاز تعمل حالياً على شراء لاعب نيوكاسل يونايتد البرازيلي جويلنتون (29 عاماً).

وأضافت، أن نيوكاسل يونايتد قد لا يعارض انتقال جويلنتون إذا كانت صفقة انتقاله ستكون مربحة للنادي المملوكة غالبية أسهمه لصندوق استثمار الثروة السيادية السعودية.

وذكرت «بي بي سي»، أن هداف نادي برشلونة روبرت ليواندوفسكي (37 عاماً) يتعرض لإغراءات شديدة للانتقال للدوري السعودي الممتاز. وفي السياق ذاته، ذكر موقع Goal الرياضي، أن ممثلي ليواندوفسكي يستعدون لجولة محادثات مع مسؤولي الدوري السعودي الممتاز.