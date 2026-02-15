ريال مدريد يقسو على سوسيداد.. ويعتلي صدارة «الليغا»

حقق ريال مدريد فوزاً عريضاً على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (السبت) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني «لا ليغا».

تقدم مبكر للريال.. ورد سوسيداد

افتتح ريال مدريد التسجيل بعد خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة عن طريق غونزالو غارسيا، لكن ميكيل أويارزابال عدل النتيجة لصالح سوسيداد في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

تفوق مدريدي قبل الاستراحة

وبعدها بأربع دقائق فقط، وضع البرازيلي فينيسيوس جونيور ريال مدريد في المقدمة مجدداً بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، ثم أحرز فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 31.

تأكيد الانتصار في الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، تحصل ريال مدريد على ركلة جزاء جديدة ترجمها فينيسيوس إلى هدف، ليقضي على آمال الضيوف في العودة إلى أجواء اللقاء.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في صدارة «الليغا» مؤقتاً، بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يواجه جيرونا غداً (الإثنين) ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة في المركز الثامن، بعد تلقيه الهزيمة التاسعة هذا الموسم.