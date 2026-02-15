تأهل ليفربول إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على برايتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس (السبت) على ملعب «أنفيلد».

جونز يفتتح التسجيل

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً بهدف سجله اللاعب كورتيس جونز في الدقيقة 42، مستغلاً تمريرة من زميله ميلوس كيركيز.

صلاح يتألق في الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني تألقاً لافتاً للنجم المصري محمد صلاح، إذ صنع الهدف الثاني لزميله سوبوسلاي في الدقيقة 56، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وهدد ثنائي برايتون كاورو ميتوما وجورجينيو روتر مرمى ليفربول في نهاية المباراة، لكن «الريدز» حافظ على نظافة شباكه وتأهل إلى الدور الخامس.