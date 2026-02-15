انتزع إنتر ميلان فوزاً قاتلاً من ضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس (السبت) على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

كامبياسو يخطئ ويعوض

منح هدف أندريا كامبياسو العكسي إنتر ميلان التقدم في الدقيقة 17، قبل أن يعوض الظهير الأيمن ليوفنتوس خطأه بتسجيل هدف التعادل بعد تسع دقائق فقط.

ضربة موجعة للضيوف

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد لاعبه بيير كالولو قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

إثارة في الدقائق الأخيرة

وفي الدقيقة 76، أحرز فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الثاني لإنتر ميلان، ليشعل الأجواء في المدرجات.

ورغم النقص العددي، تمكن يوفنتوس من إدراك التعادل بتوقيع لوكاتيلي قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، أحرز بيوتر غيلينسكي هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 46 نقطة في المركز الرابع، بعدما تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم.