يشارك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في الدورة الدولية الودية بالإمارات، التي ستنطلق غداً الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها «الأخضر» في مدينتي الرياض وجدة.


وتضم الدورة الدولية بالإمارات «المستضيف» منتخبات السعودية، وقطر، والعراق، وتونس، وسنغافورة.


وضم المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو (26) لاعبًا وهم: حامد يوسف، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، سعود هارون، مبارك الراجح، محمد برناوي، عبدالرحمن العبيد، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، راكان الغامدي، فيصل الصبياني، فارس الغامدي، عبدالعزيز الفرج، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العليوة، همام الهمامي، ماجد عبدالله، طلال حاجي، ثامر الخيبري، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف.


ويفتتح أخضر 23 مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة منتخب تونس (الأربعاء ) القادم، في حين يلاقي منتخب العراق (السبت) القادم، ويختتم مبارياته (الثلاثاء) 18 نوفمبر الجاري، بمواجهة منتخب قطر.


يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها يناير القادم، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.


انفوجرافيك


مواعيد مباريات الأخضر


الأربعاء 2025/11/12


السعودية -تونس


السبت 2025/11/15


السعودية - العراق


الثلاثاء 2025/11/18


السعودية - قطر