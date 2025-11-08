يشارك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في الدورة الدولية الودية بالإمارات، التي ستنطلق غداً الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها «الأخضر» في مدينتي الرياض وجدة.
وتضم الدورة الدولية بالإمارات «المستضيف» منتخبات السعودية، وقطر، والعراق، وتونس، وسنغافورة.
وضم المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو (26) لاعبًا وهم: حامد يوسف، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، سعود هارون، مبارك الراجح، محمد برناوي، عبدالرحمن العبيد، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، راكان الغامدي، فيصل الصبياني، فارس الغامدي، عبدالعزيز الفرج، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العليوة، همام الهمامي، ماجد عبدالله، طلال حاجي، ثامر الخيبري، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف.
ويفتتح أخضر 23 مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة منتخب تونس (الأربعاء ) القادم، في حين يلاقي منتخب العراق (السبت) القادم، ويختتم مبارياته (الثلاثاء) 18 نوفمبر الجاري، بمواجهة منتخب قطر.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها يناير القادم، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.
انفوجرافيك
مواعيد مباريات الأخضر
الأربعاء 2025/11/12
السعودية -تونس
السبت 2025/11/15
السعودية - العراق
الثلاثاء 2025/11/18
السعودية - قطر
The Saudi national team under 23 years old is participating in the international friendly tournament in the UAE, which will kick off tomorrow, Sunday, and will continue until Tuesday, November 18, as part of the preparation program for the AFC U-23 Asian Cup 2026, which will be hosted by the "Green" in the cities of Riyadh and Jeddah.
The international tournament in the UAE includes the host teams of Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Tunisia, and Singapore.
The Italian coach Luigi Di Biagio has included 26 players, namely: Hamad Youssef, Turki Baljoosh, Ahmed Abu Raseen, Ahmed Al-Julaidan, Mohammed Abdulrahman, Mohammed Al-Dosari, Saud Haroon, Mubarak Al-Rajeh, Mohammed Barnawi, Abdulrahman Al-Obaid, Suleiman Hazazi, Mishal Al-Alaile, Abdulmalik Al-Ayiri, Abbas Al-Hassan, Rakan Al-Ghamdi, Faisal Al-Sabiani, Fares Al-Ghamdi, Abdulaziz Al-Faraj, Abdulkarim Darsi, Abdulaziz Al-Aliwah, Hamam Al-Hamami, Majed Abdullah, Talal Haji, Thamer Al-Khaibari, Abdulaziz Al-Othman, Abdullah Radeef.
The Green U-23 will open its participation in the international tournament by facing the Tunisian national team next Wednesday, while it will meet the Iraqi national team next Saturday, and will conclude its matches on Tuesday, November 18, against the Qatari national team.
It is worth mentioning that the U-23 national team is in Group A of the AFC U-23 Asian Cup 2026 in the Kingdom, which is scheduled to start next January, alongside the teams of Vietnam, Jordan, and Kyrgyzstan.
Infographic
Match Schedule for the Green
Wednesday 2025/11/12
Saudi Arabia - Tunisia
Saturday 2025/11/15
Saudi Arabia - Iraq
Tuesday 2025/11/18
Saudi Arabia - Qatar