تواصلت مساء أمس (الثلاثاء) منافسات نهائيات رابطة محترفات التنس، التي تستضيفها المملكة للعام الثاني على التوالي في الصالة الرياضية المغلقة بجامعة الملك سعود في الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.


وحملت مواجهات اليوم الرابع طابع الندية والإثارة، إذ افتتح اليوم بلقاء ضمن مجموعة «ستيفاني غراف» تمكنت خلاله الأمريكية كوكو غوف – حاملة اللقب – من الفوز على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين دون رد. وفي المواجهة الثانية، عززت المصنفة الأولى عالميًا البيلاروسية أرينا سابالينكا حضورها القوي بانتصارها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل مجموعة.


وفي فئة الزوجي ضمن مجموعة «ليزل هوبر»، شهد اليوم إقامة مباراتين؛ حيث انتصرت التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند على الثنائي المكوّن من الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف بمجموعتين دون رد، فيما اختتم اليوم بفوز مستحق للبرايلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش على الروسيتين ميرا أندريفا وديانا شنايدر بمجموعتين مقابل مجموعة.


وتتواصل البطولة اليوم (الأربعاء) بمواجهات فئة الفردي ضمن مجموعة «سيرينا ويليامز»، بداية بلقاء يجمع الأمريكية ماديسون كيز مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، تليها مواجهة مرتقبة بين البولندية إيغا شفيونتيك والأمريكية أماندا أنيسيموفا.


أما في منافسات الزوجي ضمن مجموعة «مارتينا نافراتيلوفا»، فتلتقي الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني بالثنائي المكوّن من البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، قبل أن تختتم لقاءات الغد بمواجهة تجمع التايوانية هسيه سي-وي واللاتفية يلينا أوستابينكو ضد الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورس.