حافظ فريق الهلال على صدارته ترتيب فرق دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة 12 نقطة، من 4 مباريات خاضها ضمن مجموعة أندية غرب آسيا، إذ حقق الانتصار على فريق الدحيل القطري 1/2، وناساف كارشي الأوزبكي 2/3، والسد القطري 1/3، والغرافة القطري 1/2.



ونجح الزعيم بقيادة المدرب الإيطالي إنزاغي في الظهور بشكل مشرف في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، والمحافظة على الصدارة، والسير بثبات نحو الوصول لدور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.



وستكون مواجهة الفريق الهلالي القادمة أمام الشرطة العراقي الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، الساعة 9:15 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويطمح الفريق الهلالي في تحقيق كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم 2029، والتأهل للمشاركة في بطولة قارات العالم 2026.