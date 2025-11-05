حافظ فريق الهلال على صدارته ترتيب فرق دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة 12 نقطة، من 4 مباريات خاضها ضمن مجموعة أندية غرب آسيا، إذ حقق الانتصار على فريق الدحيل القطري 1/2، وناساف كارشي الأوزبكي 2/3، والسد القطري 1/3، والغرافة القطري 1/2.
ونجح الزعيم بقيادة المدرب الإيطالي إنزاغي في الظهور بشكل مشرف في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، والمحافظة على الصدارة، والسير بثبات نحو الوصول لدور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.
وستكون مواجهة الفريق الهلالي القادمة أمام الشرطة العراقي الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، الساعة 9:15 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويطمح الفريق الهلالي في تحقيق كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم 2029، والتأهل للمشاركة في بطولة قارات العالم 2026.
The Al-Hilal team maintained its lead in the standings of the AFC Champions League with a perfect score of 12 points from 4 matches played in the West Asia group, having achieved victories over Qatari team Al-Duhail 1/2, Uzbek team Nasaf Qarshi 2/3, Qatari team Al-Sadd 1/3, and Qatari team Al-Gharafa 1/2.
The leader, under the guidance of Italian coach Inzaghi, succeeded in presenting an honorable performance in the AFC Champions League matches, maintaining the top position, and steadily progressing towards reaching the Round of 16 in the Asian championship.
The upcoming match for the Al-Hilal team will be against Iraqi Police on Tuesday, November 25, at 9:15 PM, at the Kingdom Arena in Riyadh, as part of the fourth round of the AFC Champions League.
The Al-Hilal team aspires to win the AFC Champions League title and qualify for the 2029 Club World Cup, as well as to qualify for the 2026 World Cup of Continents.