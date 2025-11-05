حقق بايرن ميونخ الألماني فوزاً صعباً على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «بارك دي برانس» ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لصالح بايرن ميونخ بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق اللقاء، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 32، مضاعفاً تقدم فريقه.

بكاء حكيمي وطرد دياز

وقبل نهاية الشوط الأول، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لويس دياز بعد تدخل عنيف ضد النجم المغربي أشرف حكيمي في منتصف الملعب، وغادر الأخير الملعب باكياً من شدة الإصابة التي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي الشوط الثاني، سيطر باريس سان جيرمان على مجريات اللعب، وتمكن جواو نيفيز من تقليص الفارق في الدقيقة 74، لكنه فشل في استغلال الاستحواذ بشكل كامل، ليخسر الفريق أول مباراة له في البطولة منذ إياب ربع نهائي الموسم الماضي أمام أستون فيلا.

بهذه النتيجة، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف المسجلة على أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 9 نقاط في المركز الثالث.