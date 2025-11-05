«فيفا» يوقف قيد 8 أندية 3 فترات تسجيل

كشف المحامي سعود الرمان، عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 4 نوفمبر 2025 يقضي بفرض عقوبة إيقاف قيد اللاعبين لثلاث فترات تسجيل على عدد من الأندية السعودية، يتصدرها نادي الشباب، وشملت العقوبة ثمانية أندية جاءت على النحو التالي:



1. نادي الشباب – قضية واحدة



2. نادي أُحد – 16 قضية



3. نادي الجندل – قضيتان



4. نادي الصفا – قضية واحدة



5. نادي طويق – قضية واحدة



6. نادي الوحدة – قضيتان



7. نادي الشعلة – قضية واحدة



8. نادي نجران – قضية واحدة



وأوضح الرمان أن القرار جاء نتيجة قضايا مالية منظورة لدى «فيفا»، مبيناً أن الإيقاف يسري على ثلاث فترات تسجيل متتالية، ويُرفع فور تسوية الالتزامات وسداد المستحقات المالية المقررة على الأندية المعنية.



ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الدولي لتعزيز الانضباط التعاقدي وضمان حماية حقوق اللاعبين والمدربين والأندية في منظومته الكروية العالمية.