يسعى فريق الخلود لاستعادة نغمة الانتصارات بعد أن تلقى خسارتين، الأولى من فريق الرياض 1/0، والثانية من فريق نيوم 3/2، إذ سيحل فريق الخلود ضيفاً على فريق القادسية، (الخميس) القادم 8:30 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويطمح لاعبو فريق الخلود في العودة لسكة الانتصارات بدءاً من لقاء القادسية القادم، وحصد النقاط الثلاث والوصول لنقطة الـ12، والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق دوري روشن.

ويواصل المدرب باكينغهام تجهيز فريقه لمواجهة القادسية من خلال إجراء مناورة كروية والاستقرار على النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.