ينتظر ممثلا الوطن الأهلي والاتحاد قمة خليجية، مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحل الأهلي ضيفاً على السد القطري 7:00 مساء، فيما يستضيف الاتحاد نظيره الشارقة الإماراتي 9:15 مساء.

على ملعب جاسم بن حمد بقطر، يخوض فريق الأهلي لقاء مهماً أمام السد ويطمح الراقي لحصد النقاط الثلاث ومواصلة منافسته على صدارة مجموعة غرب آسيا، إذ يملك 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، وأحرز هجومه 10 أهداف فيما تلقت شباكه 4 أهداف، ويبرز في الفريق رياض محرز وإيفان توني وفرانك كيسيه والحارس إدوارد ميندي، إضافة لقلبي الدفاع ديميرال وإيبانيز، فيما يسعى السد للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في البطولة لهذه النسخة، إذ يملك نقطتين فقط حصدهما من تعادلين وخسارة من أمام الهلال، ويبرز في الفريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي السابق الذي حقق معه لقب النسخة الماضية.

وعلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل الاتحاد لقاءه أمام الشارقة وفي رصيده 3 نقاط حققها من فوزه القوي على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 4/ 1، وخسارتين من الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين، ويفتقد العميد نجمه البرتغالي دانيلو بيريرا قلب الدفاع لحصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء السابق أمام الشرطة، ويطمح الفريق بقيادة مدربه كونسيساو لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والقفز لمراكز القمة، ويبرز في الفريق قائده الفرنسي كريم بنزيما وثلاثي المقدمة موسى ديابي وستفين بيرجوين وحسام عوار، كما يتواجد في حراسة المرمى الصربي رايكوفيتش، يبرز في منتصف الملعب الثنائي المميز نغولو كانتي وفابينيو، فيما يدخل فريق الشارقة هذا اللقاء وفي رصيده 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة، وأحرز هجومه 5 أهداف فيما تلقت شباكه 9 أهداف بعد الخسارة الثقيلة الأخيرة أمام تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية للعودة لطريق الانتصارات، ويبرز في الفريق البرازيلي إيغور كورنادو الذي سبق أن مثّل فريق الاتحاد.