تحتضن العاصمة السعودية «الرياض» من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، خلال الفترة من (7 إلى 27) نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من (3.000) رياضي ورياضية يمثلون (57) دولة، يتنافسون في (25) لعبة رياضية تُقام في خمسة مواقع رئيسية بمدينة الرياض، ويقام حفل الافتتاح الرسمي يوم الجمعة القادم بميدان الجنادرية، وتم تجهيز القرية الرياضية بشكل عالمي لتكون مركزًا متكاملًا للإقامة والتدريب، إذ تضم مرافق رياضية تبعد نحو خمس دقائق سيرًا على الأقدام من مقار الوفود.



وأكدت اللجنة المنظمة جاهزية مواقع المنافسات الخمسة، إذ يحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي مسابقات كرة اليد، وكرة قدم الصالات، والسباحة، وتُقام منافسات الرياضات الإلكترونية، وتنس الطاولة، والمصارعة، ورفع الأثقال، ورفع الأثقال (بار)، والووشو، والمبارزة، والكرة الطائرة في بوليفارد رياض سيتي.



وتستضيف مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية مسابقات ألعاب القوى وألعاب القوى (بار) والجوجيتسو والجودو والكاراتيه والتايكوندو، وتُقام منافسات كرة السلة 3×3 والملاكمة والمواي تاي في المسار الرياضي، وتحتضن الجنادرية مسابقات الفروسية والدواثلون وسباقات الهجن.



من جانبه، زار الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة الرياض 2025، قرية الرياضيين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واطّلع على مختلف مرافق القرية، كما استمع إلى شرح من اللجان العاملة حول الخطط التشغيلية وآلية العمل خلال فترة الدورة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرصه على توفير بيئة مثالية للرياضيين وضمان تنظيم نسخة استثنائية تواكب مكانة الرياض عاصمةً للرياضة العالمية.



أرقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي:



- 5 مواقع تحتضن المنافسات.



- مشاركة 57 دولة في البطولة.



- أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة.



- مشاركة 50 لاعبا أولمبيا.



-مشاركة 206 سعوديين وسعوديات.



-السعودية تشارك في 23 لعبة.