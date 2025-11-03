يخوض ممثل الوطن فريق الهلال لقاءً مهماً يجمعه ومضيّفه الغرافة القطري وذلك الساعة 9:15 من مساء اليوم الإثنين على استاد ثاني بن جاسم في الريان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء متصدّراً جدول ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، وأحرز هجومه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ويُعد الهلال، بطل القارة أربع مرات، الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلاً مثالياً في البطولة حتى الآن عبر منطقتي الشرق والغرب، ما يجعل مهمة الغرافة معقّدة أمام منافس يتمتّع بخبرة قارية كبيرة.

فيما يحتل الغرافة القطري المركز الثامن برصيد 3 نقاط من فوز على الشرطة العراقي في الجولة الثانية، وخسارتين من الشارقة والأهلي الإماراتي، وأحرز هجومه 5 أهداف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، وسيعوّل الفريق القطري على عاملَي الأرض والجمهور في هذه المواجهة، رغم أن سجله أمام الهلال يصب بوضوح في مصلحة الأخير الذي فاز في 5 من المباريات الـ7 السابقة بين الفريقين، بما في ذلك آخر مواجهتين.

ومن أبرز السمات التي أظهرها الهلال هذا الموسم قدرته على حسم المباريات الصعبة بثبات وتركيز، في إطار سعيه لتجاوز خروجه الموسم الماضي من الدور قبل النهائي، وقد تعامل الهلال مع كل اختبار حتى الآن بهدوء وثقة، لكنه بحاجة إلى تحسين صلابته الدفاعية بعدما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى من البطولة.