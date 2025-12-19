الاتحاد المصري يطيح بمديره الفني.. من البديل؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، رحيل مديره الفني علاء نبيل، عقب نهاية عقده الشهر الجاري.

اتفاق ودي بعد تجديد العقد

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه «في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك مع الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، الذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025».

وأكد البيان تقدير الاتحاد للجهود التي بذلها علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمناً ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين، ومن أصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

البديل الأقرب أجنبي

وبحسب تقارير صحفية، يتجه الاتحاد المصري إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة علاء نبيل، مع تداول اسم مدرب منتخب مصر السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، ضمن أبرز المرشحين لتولي المهمة.

حلم الثامنة

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير القادم.

ويُعد المنتخب المصري الأكثر تتويجاً بالبطولة القارية برصيد 7 ألقاب، كان آخرها عام 2010 تحت قيادة المدرب الأسطوري حسن شحاتة.