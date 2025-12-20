أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، للمرة الثامنة في أقل من شهرين. وذكر الموقع الرسمي لـ«فيفا» أن قرار إيقاف القيد يمتد لـ3 فترات تسجيل، دون الكشف عن سبب العقوبة، في حين أفادت تقارير صحفية بأن القرار جاء بسبب عدم التزام الزمالك بسداد أحد أقساط صفقة ضم اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ من نادي شارلروا البلجيكي.

شروط رفع العقوبة

ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم التوصل إلى تسوية مالية مع الأطراف المتضررة، سواء من خلال السداد الفوري للمستحقات المتأخرة أو الاتفاق على جدولتها، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل رسمي والسماح للنادي بتسجيل لاعبين جدد.

أزمة مالية طاحنة

ويعاني نادي الزمالك أزمة مالية حادة، تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، عقب قرار وزارة الإسكان المصرية سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، المخصصة لإنشاء فرع جديد، بدعوى «عدم الجدية في التنفيذ».

ووفقاً لتصريحات نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر، فإن إجمالي ديون القلعة البيضاء بلغ نحو 2.5 مليار جنيه.