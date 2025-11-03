تسببت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، من نظيره التعاون (0-2) ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموجة غضب لدى جماهير النادي التي حملت مسؤولية الخسارة للمدرب الإسباني ميشيل غونزاليس، وتواجه إدارة شركة نادي القادسية برئاسة بدر الرزيزاء، العديد من الضغوطات الجماهيرية من أجل إقالة المدرب الإسباني ميشيل خصوصا بعد خروج الفريق من كأس السوبر السعودي بعد خسارته بخماسية أمام نظيره الأهلي، إضافة إلى الخسارة التي تلقها الفريق القدساوي من فريق التعاون في معترك دوري روشن.



وشنت جماهير نادي القادسية بعد نهاية مباراة التعاون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعا صوب مدرب الفريق الإسباني ميشيل بعد الهزيمة من فريق التعاون، وطالبت بإقالته من منصبه والتعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خصوصا أن المدرب يمتلك العديد من الأسماء المميزة داخل الفريق التي باستطاعتها صنع الفارق.



وكانت إدارة نادي القادسية جددت في وقت سابق عقد المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس، لمدة موسمين ليكمل مهماته كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 2027، خصوصا أن إدارة النادي لديها وجهة نظر أخرى صوب المدرب من ناحية الاستقرار وعدم الاستغناء عنه حتى في ظل تراجع مستوى الفريق، خصوصا أن لديها خطة طويلة المدى.



وكان مدرب فريق القادسية الإسباني ميشيل أكد بعد خسارة فريقه بمباراة التعاون أن النتيجة لم تكن مرضية بالنسبة لهم، وقال:«كنا مسيطرين على المباراة حتى سجل الخصم الهدف الأول، والفريق الخصم نجح في استغلال الفرصة، وسهّلنا الأمور عليهم»، وأضاف: «تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة عن ضرورة الدخول بتركيز عالٍ وعدم إعطاء المنافس فرصة للدخول في أجواء اللقاء، لكننا لم نُطبّق ذلك، فريق التعاون يمتلك إمكانيات كبيرة ومتخصص في استغلال الفرص عندما تتاح له، وقد استغل كل فرصة حصل عليها، وهذا الجانب لم نتمكن من التعامل معه بالتركيز المطلوب».