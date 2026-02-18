وسط أجواء مشحونة، فشل المخضرم جوزيه مورينيو في قيادة فريقه بنفيكا البرتغالي للفوز على ضيفة ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمعهما على استاد دا لوز في لشبونة ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى لريال مدريد بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي رفض إكمال المباراة بسبب تعرضه لألفاظ «عنصرية» ما اضطر الحكم وقتها إلى إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق، بعد تفوه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بعبارة عنصرية تجاه فينيسيوس، ما دفع الأخير لشكواه إلى الحكم ليقرر إيقاف المباراة.



وبعد استئناف المباراة، حافظ الريال على تقدمه ليعزز حظوظه في التأهل قبل مباراة الإياب المقررة الأربعاء القادم على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية، ليرد «الملكي» اعتباره من الخسارة 2-4 أمام بنفيكا في 28 يناير الماضي على الملعب نفسه، وحرمانه من التأهل المباشر لدور الـ16 بانتهاء منافسات مرحلة الدوري من دوري الأبطال.