حجز فريق «العربي» من جدة مقعده في منافسات دور الـ16 لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم، المقامة على ملعب القرية الأولمبية، بعد انتصاره 3-0 أمس (الثلاثاء) على فريق «يونايتد» للاعبين السابقين، ضمن ختام مباريات المجموعة (H) التي يتصدرها «العربي» برصيد 6 نقاط، فيما حل فريق «الوداد الطائفي» في المركز الثاني بـ3 نقاط.



من جهته، تأهل فريق «حرس الحدود» بمنطقة مكة المكرمة لدور الـ16 بعد تعادله (1-1) أمام فريق شركة «أرامكو» السعودية ضمن مباريات المجموعة (D) التي يتصدرها «الحرس» بـ4 نقاط مقابل نقطتين لـ«أرامكو» في الوصافة.



وتنطلق اليوم (الأربعاء) منافسات دور الـ16 للبطولة عند الـ11:00 مساءً، بالمباراة الأولى التي تجمع فريق «وزارة الرياضة» بمنطقة مكة المكرمة بنظيره «شرطة محافظة جدة» ؛ وتأهل الأول بصفته متصدر المجموعة (A) برصيد 4 نقاط، فيما حل الثاني وصيفاً للمجموعة (B) بـ3 نقاط.



ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة باعتبارها أولى مباريات خروج المغلوب في البطولة، ولا مجال للتعادل؛ فإما مواصلة الحلم نحو اللقب أو الرحيل.



يُذكر أن الفائز سيتأهل لدور الـ8 لمواجهة المنتصر من مباراة فريق «الحرس الوطني» بالقطاع الغربي (متصدر المجموعة B) أمام فريق «إدارة التعليم» بمحافظة جدة (وصيف المجموعة A)، يوم الثلاثاء القادم (24 فبراير).



وتتأهب جماهير كرة القدم في «أندية الأحياء» لختام مثير حين تنطلق المباراة المرتقبة عند الـ12:50 فجر الخميس، وتجمع فريق «الأسطورة» ونظيره «أكاديمية نور» في ديربي أبناء مكة المكرمة ضمن ثاني مباريات دور الـ16.



وكان «الأسطورة» قد تأهل متصدراً للمجموعة (E) برصيد 6 نقاط، فيما بلغ «أكاديمية نور» الدور ذاته وصيفاً للمجموعة (F) بـ3 نقاط.



يُذكر أن الفائز سيتأهل لدور الـ8، لمواجهة المنتصر من مباراة «سلام الجامعة» من جدة (متصدر المجموعة F) و«BH» القادم من القنفذة (وصيف المجموعة E)، يوم الثلاثاء القادم (24 فبراير).