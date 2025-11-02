في مشهدٍ يختصر عمق الهوية السعودية، رفع كريستيانو رونالدو العقال السعودي بعد فوز #النصر على الفيحاء، ليحوّل هوية محلياً إلى لغةٍ عالميةٍ تحكي قصة الأصالة والاعتزاز.



العقال الذي استقر على رؤوس الرجال عبر قرونٍ طويلة، وُلد من تفاصيل الصحراء، حين كان رباطاً يُستخدم لعقل الإبل وحمايتها من الضياع، ثم أصبح مع مرور الوقت جزءاً من قيافة الرجل العربي ودلالة على رجولته ووقاره.



في التاريخ، ارتبط العقال بالحكايات الكبرى؛ فحين رفض النعمان بن المنذر تزويج ابنته من كسرى، قُيّد بعقال بعير حتى وفاته، فكرّم العرب العقال ورفعوه فوق رؤوسهم إجلالاً لرمز الكبرياء .. ومع العصور، تبدّل لونه من الأبيض إلى الأسود القاتم، تعبيراً عن حزنٍ عميقٍ على سقوط الأندلس، فتحوّل من أداةٍ عملية إلى رمزٍ للهيبة والكرامة.



العقال الذي ظهر بشكله الحديث في شمال الجزيرة العربية وانتشر في الخليج والعراق والشام، تجاوز كونه غطاءً تقليدياً للرأس، وصار جزءاً من هويةٍ ثقافيةٍ تعبّر عن الثبات والانتماء.



حين رفع كريستيانو العقال: تحيةً لتراثٍ يمتد من الصحراء إلى العالم، ومن النصر إلى السعودية.



في تلك اللحظة، اجتمع التاريخ بالملعب، والزيّ الوطني بالزيّ الرياضي، لتتحد هوية الوطن مع رمزية النصر، ويصبح العقال رسالة فخرٍ تُقرأ في كل اللغات.