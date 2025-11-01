أتلتيكو مدريد يكسب إشبيلية

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه إشبيلية بـ3 أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبعد شوط أول سلبي، بدأ أتلتيكو مدريد في زيارة شباك ضيفه بداية من الدقيقة الـ(64) عن طريق الأرجنتيني خوليان ألفاريز من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني الأرجنتيني تياجو ألمادا في الدقيقة الـ(77)، وختم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الثلاثية في الدقيقة الـ(90).



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى (22) نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يتقابل غداً (الأحد) مع إلتشي، أما إشبيلية فقد تجمد رصيده عند النقطة الـ(13) في المركز الـ11.